В Украине только 58% граждан рассчитывают на пенсию от государства – опрос

Однако, многие люди работают неофициально или платят минимальные взносы, что негативно сказывается на будущих пенсионных выплатах.

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По результатам опроса Киевской школы экономики о социальной политике в Украине в 2024 году, из 100% украинцев 58% рассчитывают на пенсию от государства после достижения пенсионного возраста. Об этом сообщили в Министерстве социальной политики.

Однако, как отмечается, многие люди работают неофициально или платят минимальные взносы, что, к сожалению, негативно сказывается на будущих пенсионных выплатах. В Минсоцполитики объясняют, что пенсионное обеспечение базируется на страховых принципах, и, соответственно, будущая пенсия в солидарной системе напрямую зависит от того, сколько взносов вы платите в период активной трудовой деятельности.

«Размер вашей пенсии напрямую зависит от суммы единого взноса, который ежемесячно уплачивается из вашей заработной платы. Чем больше взнос и чем дольше вы его платите – тем выше будет ваша пенсия после достижения пенсионного возраста», – указали в ведомстве.

С 1 марта пенсии и страховые выплаты были проиндексированы на 11,5%. Как указывают в Минсоцполитики, это означает, что более 10 миллионов украинцев уже с 1 марта начали получать увеличенные пенсии.

Как рассказала первая заместительница министра социальной политики Дарья Марчак, важно, что были проиндексированы даже самые низкие пенсии, которые ранее не подпадали в периметр индексации. В то же время для самых высоких пенсий введено ограничение на максимальный размер повышения – до 1 500 грн, независимо от категории.

«В этом году снова будут проиндексированы самые низкие пенсии, которые до 2023 года под индексацию не попадали. Средний прогнозный уровень роста пенсий после индексации составит 556 грн, размер средней пенсии в Украине вырастет с 5789 до 6345 грн», – отметила Министр социальной политики Оксана Жолнович.

Минимальный размер повышения пенсий составил не менее 100 грн.

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