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В Україні лише 58% громадян розраховують на пенсію від держави – опитування

10:35, 10 березня 2025
Однак, багато людей працюють неофіційно або сплачують мінімальні внески, що негативно впливає на майбутні пенсійні виплати.
В Україні лише 58% громадян розраховують на пенсію від держави – опитування
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За результатами опитування Київської школи економіки щодо соціальної політики в Україні в 2024 році, зі 100% українців 58% розраховують на пенсію від держави, досягнувши пенсійного віку. Про це повідомлять у Міністерстві соціальної політики.

Однак, як вказується, багато людей працюють неофіційно або сплачують мінімальні внески, що, на жаль, негативно впливає на майбутні пенсійні виплати. В Мінсоцполітики пояснюють, що пенсійне забезпечення базується на страхових правилах, відтак, майбутня пенсія в солідарній системі напряму залежить від того, скільки внесків ви сплатите, поки ведете активне трудове життя. 

«Розмір вашої пенсії напряму залежить від обсягу єдиного внеску, який щомісяця сплачується з вашої заробітної плати. Чим більший внесок, і чим довше ви його сплачуєте, – тим вищою буде ваша пенсія після досягнення пенсійного віку», - вказали там.

З 1 березня пенсії та страхові виплати було проіндексовано на 11,5%. Як вказують у Мінсоцполітики, це означає, що понад 10 мільйонів українців вже з 1 березня почали отримувати більші за розміром пенсії.

Як розповіла перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак, важливо, що були проіндексовані навіть найменші пенсії, які раніше не потрапляли в периметр індексації. Натомість, для найбільших пенсій введено обмеження на максимальний розмір підвищення – до 1 500 грн, незалежно від категорії.

«Цього року знову буде проіндексовано найнижчі пенсії, які до 2023 року під індексацію не потрапляли. Середній прогнозний рівень зростання пенсій після індексації складе 556 грн, розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5789 грн до 6345 грн», – зауважила Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Мінімальний розмір підвищення пенсій становить не менше, ніж 100 грн.

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