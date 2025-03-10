Заброньовані медійники можуть без листів сприяння виїжджати за кордон, – Мінкульт

Міністерство культури уточнило правила виїзду за кордон для журналістів.

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Представники медіа, які заброньовані для виїзду за кордон, можуть виїзджати у відрядження за межі України без потреби отримання листів сприяння, повідомила перша заступниця міністра культури та стратегічних комунікацій України Галина Григоренко.

«Зміни не стосуються тих, хто заброньований. Вони продовжують виїжджати за наказами на відрядження», — пояснила Григоренко в коментарі «Інтерфакс-Україна», зазначивши, що нововведення не повинні призвести до юридичних колізій, коли Держприкордонслужба вимагатиме листи сприяння від усіх медійників, зокрема тих, хто заброньований.

Крім того, Григоренко підтвердила, що інші представники ЗМІ, які не є стратегічними, можуть звертатися за листами сприяння, якщо їх організації офіційно зареєстровані як медіа і є в реєстраційному списку Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Для цього потрібно подати документи до відповідної обласної адміністрації за адресою реєстрації медіа.

«Звертатись з документами потрібно за адресою реєстрації медіа (юридичної особи) до відповідної обласної адміністрації» – зазначила вона.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Кабмін дозволив виїзд військовозобов’язаних журналістів та артистів за кордон на запрошення іноземних організацій.

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