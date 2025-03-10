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Британія консультує Україну перед переговорами із США в Саудівській Аравії – Times

09:41, 10 березня 2025
Велика Британія працює над відновленням обміну розвідданими між Україною та США.
Британія консультує Україну перед переговорами із США в Саудівській Аравії – Times
Фото: gettyimages
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Напередодні зустрічі української та американської делегацій у Саудівській Аравії цього тижня, Британія надає консультації Україні щодо ведення переговорів з Сполученими Штатами. Про це повідомляє The Times.

Джонатан Пауелл, радник з національної безпеки прем’єра Британії Кіра Стармера, відвідав Україну на вихідних, щоб проконсультувати українське керівництво, зокрема Володимира Зеленського, перед важливою зустріччю зі США. Як зазначає видання, Велика Британія прагне уникнути повторення ситуації, що сталася під час зустрічі з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

Крім того, Кір Стармер активно працює над тим, щоб переконати президента Трампа відновити обмін розвідданими з Україною, який було раптово припинено минулого тижня. Британія сподівається, що рішення щодо скасування цієї заборони буде більш досяжним, ніж поновлення військової допомоги з боку США.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що Британія шукає обхідні шляхи для обміну розвідданими без участі США. Лондон обмірковує ідею створення альянсу «Чотири ока» для обміну розвідданими.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Париж готовий надавати Києву необхідну інформацію на тлі припинення доступу до американських даних.

Як повідомлялося, США припинили надавати Україні розвіддані, які можуть бути використані для завдання ударів по території Росії.

Зазначимо, що радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц заявив, що триває підготовка до нового раунду перемовин між Сполученими Штатами та Україною. Водночас на питання про призупинення обміну розвідданими з Україною Волц сказав, що США «зробили крок назад та ставлять на паузу і переглядають усі аспекти цих відносин».

Згодом у Білому домі пояснили, чому призупинили військову допомогу Україні.

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США Велика Британія

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