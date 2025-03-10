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Британия консультирует Украину перед переговорами с США в Саудовской Аравии – Times

09:41, 10 марта 2025
Великобритания работает над восстановлением обмена разведданными между Украиной и США.
Британия консультирует Украину перед переговорами с США в Саудовской Аравии – Times
Фото: gettyimages
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Накануне встречи украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии на этой неделе, Великобритания предоставляет консультации Украине по ведению переговоров с Соединенными Штатами. Об этом сообщает The Times.

Джонатан Пауэлл, советник по национальной безопасности премьера Британии Кира Стармера, посетил Украину на выходных, чтобы проконсультировать украинское руководство, в частности Владимира Зеленского, перед важной встречей с США. Как отмечает издание, Великобритания стремится избежать повторения ситуации, произошедшей во время встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете.

Кроме того, Кир Стармер активно работает над тем, чтобы убедить президента Трампа возобновить обмен разведданными с Украиной, который был внезапно прекращен на прошлой неделе. Великобритания надеется, что решение об отмене этого запрета будет более достижимым, чем возобновление военной помощи со стороны США.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что Великобритания ищет обходные пути для обмена разведданными без участия США. Лондон обдумывает идею создания альянса «Четыре глаза» для обмена разведданными.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Париж готов предоставлять Киеву необходимую информацию на фоне прекращения доступа к американским данным.

Как сообщалось, США перестали предоставлять Украине разведданные, которые могут быть использованы для нанесения ударов по территории России.

Отметим, что советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Волц заявил, что идет подготовка к новому раунду переговоров между Соединенными Штатами и Украиной. На вопрос о приостановке обмена разведданными с Украиной Волц сказал, что США «сделали шаг назад, поставили на паузу и пересматривают все аспекты этих отношений».

Позже в Белом доме объяснили, почему приостановили военную помощь Украине.

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США Великобритания

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