В Одессе двух подростков ударило током на крыше поезда

В Одессе подростки залезли на поезд, в результате один погиб, другой в больнице.

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В Одессе двое парней поднялись на неподвижный электропоезд, где их ударило током. Один из них погиб, другой получил травмы. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Инцидент произошел возле железнодорожной станции на Балтской дороге. О происшествии правоохранителям сообщил случайный прохожий.

По предварительной информации, подростки вылезли на крышу поезда, где их ударило электрическим током. Один погиб на месте, второму оказывают медицинскую помощь.

На месте работали следователи, спасатели и медики. Полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

Правоохранители в очередной раз напоминают, что подъем на вагоны, контакт с электрощитами или трансформаторными подстанциями может быть смертельно опасным. Взрослых призывают внимательно следить за досугом детей.

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