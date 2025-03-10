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В Ивано-Франковской области перевернулась телега, пассажир в реанимации – что с лошадьми, решал суд

08:47, 10 марта 2025
Мужчина на телеге не справился с управлением на спуске с горы, что привело к ДТП с пострадавшим.
В Ивано-Франковской области перевернулась телега, пассажир в реанимации – что с лошадьми, решал суд
Фото иллюстративное
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В Ивано-Франковской области мужчина, управляя телегой, не справился с управлением на спуске с горы, что привело к аварии с пострадавшим. Суд принял решение арестовать лошадей, которые тянули телегу.

Как сообщили в пресс-службе Долинского районного суда, следователи обратились с ходатайством об аресте гужевого транспорта - телеги и двух лошадей, принадлежащих жителю села Надиев.

Инцидент произошел 24 февраля 2025 года. Мужчина, управляя телегой, перевернулся вблизи дома №40 на улице Леси Украинки. В результате ДТП пострадал пассажир, который получил серьезные травмы и несколько дней находился в реанимации.

Суд удовлетворил ходатайство следователей, наложив арест на поврежденный воз и лошадей, которых передали на хранение брату водителя. Продолжается расследование для установления причин аварии и виновника.

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суд Ивано-Франковск

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