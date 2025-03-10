10 марта – День Государственного гимна Украины

10 марта 1865 года впервые публично прозвучало произведение композитора Вербицкого на слова поэта Чубинского «Ще не вмерла Украина».

Фото иллюстративное

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Сегодня, 10 марта, День памяти Тараса Шевченко. Также этот день является Международным днем женщин-судей, Днем Содружества наций и даже Международным днем парика. Православная церковь чтит память святых мучеников Кодрата и Киприана. Также продолжается вторая седмица Великого поста.

Также в Украине отмечают День Государственного Гимна - одного из главных символов независимого государства.

Государственный Гимн Украины берет свое начало еще в 1862 году, когда поэт Павел Чубинский написал стихотворение «Ще не вмерла Украина». Впоследствии композитор Михаил Вербицкий создал к нему музыку, и эта песня быстро приобрела популярность среди украинцев.

Первое исполнение и официальное признание:

- 10 марта 1865 года в польском Перемышле произведение впервые публично прозвучало в исполнении хора.

- 15 января 1992 года Верховная Рада Украины утвердила музыкальную редакцию гимна.

- 6 марта 2003 года принят закон, который официально закрепил слова и музыку Гимна Украины.

- 7 декабря 2021 года Кабинет Министров Украины принял решение ежегодно отмечать 10 марта как День Государственного Гимна Украины.

Сегодня Гимн Украины остается не только музыкальным символом, но и выражением национальной идентичности, несокрушимости и стремления к свободе.

События, произошедшие 10 марта

1906 - в Британии открыли линию Bakerloo Лондонского метро.

1910 - в Китае официально запретили рабство.

1910 - француз Эмиль Обрен совершил первые ночные полеты на моноплане «Блерио».

1945 - состоялась бомбардировка Токио, самый кровавый авиаудар в истории войн.

1959 - началось Тибетское восстание против китайских властей.

1976 - полька Кристина Хойновская начала первое женское кругосветное одиночное плавание.

1990 - в Киеве появился первый приход УАПЦ - церковь святого архистратига Михаила.

1992 - Украина присоединилась к Североатлантическому Совету сотрудничества.

1992 - создан оркестр Почетного караула Президентского полка Украины.

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