НБУ сократил продажу доллара на межбанке

НБУ сократил продажу валюты на 32%.

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Национальный банк Украины уменьшил объемы продажи валюты на межбанковском рынке в начале марта 2025 года, что свидетельствует о снижении спроса. Об этом сообщили в НБУ.

За неделю 3-7 марта НБУ продал 504,02 млн долларов, что на 32,1% меньше, чем в предыдущий период (24-28 февраля), когда объем продажи составил 741,92 млн долларов.

С начала года регулятор реализовал 7,312 млрд долларов, что превышает объем международной финансовой помощи Украине (4,1 млрд долларов).

Впрочем, в марте страна уже получила 1 млрд долларов от Великобритании и ожидает транш от ЕС на 3,5 млрд евро за счет замороженных российских активов. Это поможет компенсировать валютные расходы.

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