НБУ скоротив продаж долара на міжбанку

НБУ скоротив продаж валюти на 32%.

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Національний банк України зменшив обсяги продажу валюти на міжбанківському ринку на початку березня 2025 року, що свідчить про зниження попиту. Про це повідомили в НБУ.

За тиждень 3-7 березня НБУ продав 504,02 млн доларів, що на 32,1% менше, ніж у попередній період (24-28 лютого), коли обсяг продажу склав 741,92 млн доларів.

З початку року регулятор реалізував 7,312 млрд доларів, що перевищує обсяг міжнародної фінансової допомоги Україні (4,1 млрд доларів).

Втім, у березні країна вже отримала 1 млрд доларів від Великої Британії та очікує транш від ЄС на 3,5 млрд євро за рахунок заморожених російських активів. Це допоможе компенсувати валютні витрати.

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