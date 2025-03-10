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10 березня – День Державного гімну України

09:05, 10 березня 2025
10 березня 1865 року вперше публічно прозвучав твір композитора Вербицького на слова поета Чубинського «Ще не вмерла Україна».
10 березня – День Державного гімну України
Фото ілюстративне
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Сьогодні, 10 березня, День пам’яті Тараса Шевченка. Також цей день є Міжнародним днем жінок-суддів, Днем Співдружності націй і навіть Міжнародним днем перуки. Православна церква вшановує пам’ять святих мучеників Кодрата та Кипріяна. Також триває друга седмиця Великого посту.

Також в Україні відзначають День Державного Гімну – одного з головних символів незалежної держави.

Державний Гімн України бере свій початок ще в 1862 році, коли поет Павло Чубинський написав вірш «Ще не вмерла Україна». Згодом композитор Михайло Вербицький створив до нього музику, і ця пісня швидко набула популярності серед українців.

Перше виконання та офіційне визнання:

  • 10 березня 1865 року у польському Перемишлі твір вперше публічно прозвучав у виконанні хору.
  • 15 січня 1992 року Верховна Рада України затвердила музичну редакцію гімну.
  • 6 березня 2003 року ухвалено закон, який офіційно закріпив слова та музику Гімну України.
  • 7 грудня 2021 року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щорічно відзначати 10 березня як День Державного Гімну України.

Сьогодні Гімн України залишається не лише музичним символом, а й виразом національної ідентичності, незламності та прагнення до свободи.

Події, що сталися 10 березня

1906 – у Британії відкрили лінію Bakerloo Лондонського метро.

1910 – у Китаї офіційно заборонили рабство.

1910 – француз Еміль Обрен здійснив перші нічні польоти на моноплані «Блеріо».

1945 – відбулося бомбардування Токіо, найкривавіший авіаудар в історії воєн.

1959 – почалося Тибетське повстання проти китайської влади.

1976 – полька Крістіна Хойновська розпочала перше жіноче навколосвітнє одиночне плавання.

1990 – у Києві з’явилася перша парафія УАПЦ – церква святого архістратига Михаїла.

1992 – Україна приєдналася до Північноатлантичної Ради співробітництва.

1992 – створено оркестр Почесної варти Президентського полку України.

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