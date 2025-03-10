10 березня – День Державного гімну України

Сьогодні, 10 березня, День пам’яті Тараса Шевченка. Також цей день є Міжнародним днем жінок-суддів, Днем Співдружності націй і навіть Міжнародним днем перуки. Православна церква вшановує пам’ять святих мучеників Кодрата та Кипріяна. Також триває друга седмиця Великого посту.
Також в Україні відзначають День Державного Гімну – одного з головних символів незалежної держави.
Державний Гімн України бере свій початок ще в 1862 році, коли поет Павло Чубинський написав вірш «Ще не вмерла Україна». Згодом композитор Михайло Вербицький створив до нього музику, і ця пісня швидко набула популярності серед українців.
Перше виконання та офіційне визнання:
Сьогодні Гімн України залишається не лише музичним символом, а й виразом національної ідентичності, незламності та прагнення до свободи.
Події, що сталися 10 березня
1906 – у Британії відкрили лінію Bakerloo Лондонського метро.
1910 – у Китаї офіційно заборонили рабство.
1910 – француз Еміль Обрен здійснив перші нічні польоти на моноплані «Блеріо».
1945 – відбулося бомбардування Токіо, найкривавіший авіаудар в історії воєн.
1959 – почалося Тибетське повстання проти китайської влади.
1976 – полька Крістіна Хойновська розпочала перше жіноче навколосвітнє одиночне плавання.
1990 – у Києві з’явилася перша парафія УАПЦ – церква святого архістратига Михаїла.
1992 – Україна приєдналася до Північноатлантичної Ради співробітництва.
1992 – створено оркестр Почесної варти Президентського полку України.
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