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В Івано-Франківській області перекинувся віз, пасажир у реанімації – що з конями, вирішував суд

08:47, 10 березня 2025
Чоловік на возі не впорався з керуванням на спуску з гори, що призвело до ДТП з потерпілим.
В Івано-Франківській області перекинувся віз, пасажир у реанімації – що з конями, вирішував суд
Фото ілюстративне
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В Івано-Франківській області чоловік, керуючи возом, не впорався з керуванням на спуску з гори, що призвело до аварії з потерпілим. Суд ухвалив рішення арештувати коней, які тягнули віз.

Як повідомили у пресслужбі Долинського районного суду, слідчі звернулися з клопотанням про арешт гужового транспорту – воза та двох коней, що належать мешканцю села Надіїв.

Інцидент стався 24 лютого 2025 року. Чоловік, керуючи возом, перевернувся поблизу будинку №40 на вулиці Лесі Українки. Внаслідок ДТП постраждав пасажир, який отримав серйозні травми та кілька днів перебував у реанімації.

Суд задовольнив клопотання слідчих, наклавши арешт на пошкоджений віз і коней, яких передали на зберігання братові водія. Триває розслідування для встановлення причин аварії та винуватця.

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суд Івано-Франківськ

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