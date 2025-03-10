В Одесі двох підлітків вдарило струмом на даху потяга

В Одесі підлітки залізли на потяг, в результаті один загинув, інший у лікарні.

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В Одесі двоє хлопців піднялися на нерухомий електропотяг, де їх уразило струмом. Один із них загинув, інший отримав травми. Про це повідомила пресслужюа Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Інцидент стався біля залізничної станції на Балтській дорозі. Про подію правоохоронцям повідомив випадковий перехожий.

За попередньою інформацією, підлітки вилізли на дах потяга, де їх вдарило електричним струмом. Один загинув на місці, другому надають медичну допомогу.

На місці працювали слідчі, рятувальники та медики. Поліція з'ясовує всі обставини інциденту.

Правоохоронці вкотре нагадують, що підйом на вагони, контакт із електрощитами або трансформаторними підстанціями може бути смертельно небезпечним. Дорослих закликають уважно стежити за дозвіллям дітей.

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