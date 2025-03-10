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Забронированные медийщики могут без писем содействия выезжать за границу – Минкульт

09:59, 10 марта 2025
Министерство культуры уточнило правила выезда за границу для журналистов.
Забронированные медийщики могут без писем содействия выезжать за границу – Минкульт
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Представники медіа, які заброньовані для виїзду за кордон, можуть продовжити свою діяльність щодо відряджень без необхідності отримання листів сприяння, повідомила перша заступниця міністра культури та стратегічних комунікацій України Галина Григоренко.

«Изменения не касаются тех, кто забронирован. Они продолжают выезжать по приказам на командировку», - пояснила Григоренко в комментарии «Интерфакс-Украина», отметив, что нововведения не должны привести к юридическим коллизиям, когда Госпогранслужба будет требовать письма содействия от всех медийщиков, в том числе тех, кто забронирован.

Кроме того, Григоренко подтвердила, что другие представители СМИ, которые не являются стратегическими, могут обращаться за письмами содействия, если их организации официально зарегистрированы как медиа и есть в регистрационном списке Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Для этого нужно подать документы в соответствующую областную администрацию по адресу регистрации медиа.

«Обращаться с документами нужно по адресу регистрации медиа (юридического лица) в соответствующую областную администрацию», - отметила она.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Кабмин разрешил выезд военнообязанных журналистов и артистов за границу по приглашению иностранных организаций.

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СМИ бронирование Министерство культуры и стратегических коммуникаций граница

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