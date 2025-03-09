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К ноябрю ВЛК станет анонимной — врачи не будут знать имен пациентов, осматриваемых

20:52, 9 марта 2025
В делах не будут показаны имена и фамилии лиц, проходящих военно-врачебную комиссию.
К ноябрю ВЛК станет анонимной — врачи не будут знать имен пациентов, осматриваемых
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В Украине до ноября прохождение военно-врачебной комиссии будет анонимным. Врачи не будут знать имен пациентов, которых осматривают. Об этом заявил старший сержант медицинской службы Ровенского областного ТЦК и СП Тарас Гусарук во время брифинга Ровенской ОГА.

В частности, это предусматривает цифровизация процесса прохождения ВЛК.

«Первым шагом стало формирование в Резерв+ направлений на ВВК в электронном виде. Теперь эти направления имеют четкую дату. Военнообязанный, который хочет пройти ВВК, может сгенерировать такое направление и в назначенное время прийти в определенное медицинское учреждение, где ему проведут комиссию», — сообщили в ТЦК.

Гусарук добавил, что на последнем, третьем этапе цифровизации ВЛК будут рассматривать анонимизированные дела, и это произойдет уже в этом году.

«Это случится в ноябре этого года. Там не будет имен и фамилий, поэтому врач не будет знать, кого он осматривает. Это снизит коррупционные риски», — подчеркнули в ТЦК.

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