ЦИК Румынии отказал Келину Джорджеску в регистрации кандидатом на выборах президента

Против регистрации Джорджеску проголосовали десять из 14 членов комиссии.

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Центральная избирательная комиссия Румынии отказалась регистрировать Кэлина Джорджеску кандидатом на выборы президента в мае, несмотря на решение Конституционного суда. Об этом сообщает местный ресурс Digi24.

Против регистрации Джорджеску проголосовали десять из 14 членов комиссии.

Сторонники политика собрались у здания ЦИК. Там начались стычки с полицией.

Протестующим удалось прорваться к зданию комиссии, однако их оттуда оттеснила полиция. Правоохранители применили слезоточивый газ.

Власти призывают участников протеста избегать каких-либо нарушений закона, сохранять спокойствие, проводить мирные демонстрации и вести диалог со специальными группами правоохранителей.

Как известно, Конституционный суд Румынии допустил Кэлина Джорджеску к участию в президентских выборах.

Ранее Джорджеску был задержан и доставлен на допрос в генеральную прокуратуру. Позже он получил подписку о невыезде на 60 дней.

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