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ЦВК Румунії відмовила Келіну Джорджеску в реєстрації кандидатом на виборах президента

20:16, 9 березня 2025
Проти реєстрації Джорджеску проголосували десять з 14 членів комісії.
ЦВК Румунії відмовила Келіну Джорджеску в реєстрації кандидатом на виборах президента
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Центральна виборча комісія Румунії відмовилася реєструвати Келіна Джорджеску кандидатом на вибори президента у травні, попри рішення Конституційного суду. Про це повідомляє місцевий ресурс Digi24.

Проти реєстрації Джорджеску проголосували десять з 14 членів комісії.

Прихильники політика зібралися біля будівлі ЦВК. Там почалися сутички з поліцією.

Протестувальникам вдалося прорватися до будівлі комісії, однак їх звідти відтіснила поліція. Правоохоронці застосували сльозогінний газ.

Влада закликає учасників протесту уникати будь-яких порушень закону, зберігати спокій, проводити мирні демонстрації та вести діалог зі спеціальними групами правоохоронців.

Як відомо,Конституційний суд Румунії допустив Келіна Джорджеску до участі в президентських виборах.

Раніше Джорджеску затримали та доставили на допит у генеральну прокуратуру. Згодом він отримав підписку про невиїзд на 60 днів.

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Румунія

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