Третє «золото» — легкоатлетка Ярослава Магучіх перемогла на Євро-2025 зі стрибків у висоту

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх здобула перемогу з результатом 1 м 99 см.

Фото: Getty Images/David Ramos

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Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх втретє поспіль здобула «золото» чемпіонату Європи-2025 з легкої атлетики у приміщенні. Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Євро-2025 пройшло в нідерландському Апелдорні.

23-річна українка показала результат 1 м 99 см.

Срібною призеркою континентальної першості стала сербка Ангеліна Топич (1,95 метра). «Бронзу» виборола шведка Енгла Нільссон (1,92 метра).

Таким чином, Ярослава Магучіх стала триразовою чемпіонкою Європи з легкої атлетики у приміщенні.

Легкоатлетка втретє поспіль здобула «золото» чемпіонату Європи в приміщенні. Вона також вигравала золоті нагороди на двох попередніх ЧЄ у 2021 і 2023 роках.

Магучіх стала другою спортсменкою в історії, яка тричі поспіль вигравала чемпіонат Європи у приміщенні.

Першою легкоатлеткою, якій підкорилось таке досягнення, була Розмарі Аккерман. Вона вигравала ЧЄ зі стрибків у висоту в 1974, 1975 і 1976 роках.

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