Практика судів
  1. Суспільство

Третє «золото» — легкоатлетка Ярослава Магучіх перемогла на Євро-2025 зі стрибків у висоту

19:58, 9 березня 2025
Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх здобула перемогу з результатом 1 м 99 см.
Третє «золото» — легкоатлетка Ярослава Магучіх перемогла на Євро-2025 зі стрибків у висоту
Фото: Getty Images/David Ramos
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх втретє поспіль здобула «золото» чемпіонату Європи-2025 з легкої атлетики у приміщенні. Про це повідомляє Суспільне Спорт. 

Євро-2025 пройшло в нідерландському Апелдорні.

23-річна українка показала результат 1 м 99 см.

Срібною призеркою континентальної першості стала сербка Ангеліна Топич (1,95 метра). «Бронзу» виборола шведка Енгла Нільссон (1,92 метра).

Таким чином, Ярослава Магучіх стала триразовою чемпіонкою Європи з легкої атлетики у приміщенні.

Легкоатлетка втретє поспіль здобула «золото» чемпіонату Європи в приміщенні. Вона також вигравала золоті нагороди на двох попередніх ЧЄ у 2021 і 2023 роках.

Магучіх стала другою спортсменкою в історії, яка тричі поспіль вигравала чемпіонат Європи у приміщенні.

Першою легкоатлеткою, якій підкорилось таке досягнення, була Розмарі Аккерман. Вона вигравала ЧЄ зі стрибків у висоту в 1974, 1975 і 1976 роках.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

спорт

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
КПК не передбачає, що внесення змін у ЄРДР і зміна правової кваліфікації мають здійснюватися виключно за погодженням керівника прокуратури та на підставі ухвали слідчого судді – Верховний Суд

Також Верховний Суд вказав, що кримінальний процесуальний закон не містить вимог щодо обов’язкового затвердження обвинувального акта саме керівником відділу прокуратури.

Досягнути єдності, стабільності та незмінності судової практики неможливо – секретар Великої Палати ВС

У Великій Палаті Верховного Суду повідомили, що бувають помилкові правові позиції, до того ж життя змінюється.

Верховний Суд підтвердив право ветерана війни на звільнення від сплати судового збору у справах щодо соціального захисту

Право військовослужбовця на звільнення від сплати судового збору – позиція Верховного Суду.

Комітет рекомендував прийняти законопроект про позбавлення громадян РФ і юридичних осіб земельних ділянок та заборону продажу їм землі

Верховній Раді рекомендували прийняти законопроект про позбавлення громадян РФ і юридичних осіб, створених за законодавством РФ, права володіти чи користуватися земельними ділянками, а також про заборону продажу їм землі.

Членами Вищої ради правосуддя по квоті З’їзду суддів зможуть стати всього два кандидати – Етична рада

Більшість кандидатів на посади членів ВРП або визнані такими, що не відповідають посаді члена Ради правосуддя, або добровільно припинили участь у відборі.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео