Третье «золото» — легкоатлетка Ярослава Магучих победила на Евро-2025 по прыжкам в высоту

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих одержала победу с результатом 1 м 99 см.

Фото: Getty Images/David Ramos

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Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих в третий раз подряд завоевала «золото» на чемпионате Европы-2025 по лёгкой атлетике в помещении. Об этом сообщает Суспільне Спорт.

Евро-2025 прошло в нидерландском Апелдорне.

23-летняя украинка показала результат 1 м 99 см.

Серебряной призёркой континентального первенства стала сербка Ангелина Топич (1,95 метра). «Бронзу» завоевала шведка Энгла Нильссон (1,92 метра).

Таким образом, Ярослава Магучих стала трёхкратной чемпионкой Европы по лёгкой атлетике в помещении.

Легкоатлетка в третий раз подряд выиграла «золото» чемпионата Европы в помещении. Она также завоёвывала золотые награды на двух предыдущих ЧЕ в 2021 и 2023 годах.

Магучих стала второй спортсменкой в истории, которая трижды подряд выигрывала чемпионат Европы в помещении.

Первой легкоатлеткой, которой покорилось такое достижение, была Розмари Аккерман. Она побеждала на ЧЕ по прыжкам в высоту в 1974, 1975 и 1976 годах.

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