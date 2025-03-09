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До листопада ВЛК стане анонімною — лікарі не знатимуть імен пацієнтів, яких оглядають

20:52, 9 березня 2025
У справах не буде показано імен та прізвищ осіб, які проходять військово-лікарську комісію.
До листопада ВЛК стане анонімною — лікарі не знатимуть імен пацієнтів, яких оглядають
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В Україні до листопада проходження військово-лікарської комісії буде анонімним. Лікарі не знатимуть імен пацієнтів, яких оглядають. Про це заявив старший сержант медичної служби Рівненського обласного ТЦК та СП Тарас Гусарук під час брифінгу Рівненської ОДА.

Зокрема, це передбачає цифровізація процесу проходження ВЛК.

«Першим кроком було сформування в Резерв+ направлень на ВЛК в електронній формі. Тепер ці направлення мають чітку дату. Військовозобов'язаний, який хоче пройти ВЛК, може згенерувати таке направлення і у визначений час зайти у визначений медичний заклад, де йому проведуть комісію», — зазначили в ТЦК.

Гусарук додав, що вже на останньому третьому етапі цифровізації — ВЛК розглядатимуть анонімізовані справи, і це вже станеться в цьому році.

«Це станеться у листопаді цього року. Там не буде імен та прізвищ, тому лікар не знатиме, кого він оглядає. Це зменшить корупційні ризики», — наголосили в ТЦК.

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