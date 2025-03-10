Европейские аэрокосмические гиганты планируют совместное предприятие для спутникового производства

Европейские гиганты Airbus, Leonardo и Thales Alenia Space планируют создать альянс для производства спутников.

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Три ведущие европейские аэрокосмические компании - Airbus, Leonardo и Thales Alenia Space - рассматривают возможность создания совместного предприятия для расширения производства спутников, что должно усилить позиции Европы на рынке низкоорбитальных спутников. Эти спутники имеют широкое применение в коммерческих телекоммуникациях. Основным конкурентом для потенциального альянса является Starlink от компании SpaceX Илона Маска. Об этом сообщает Politico.

Этот шаг нацелен на уменьшение зависимости Европы от внешних поставщиков и развитие собственных технологий для обеспечения защищенной связи через спутниковые сети. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ранее обращала внимание на отсутствие европейских альтернатив, комментируя переговоры с Маском по соглашению на 1,5 млрд евро для подключения к Starlink.

Эта инициатива приобретает важность на фоне растущих геополитических рисков. Недавнее ограничение доступа к спутниковым снимкам для Украины со стороны американской компании вызвало опасения относительно зависимости Европы от иностранных поставщиков.

Однако создание европейского космического гиганта сталкивается с политическими и экономическими барьерами. Италия, которая владеет долями в Leonardo и Thales Alenia Space, вероятно, поддержит инициативу, а также Франция. Однако Германия, чувствующая, что ее роль в космической отрасли уменьшается в пользу Франции и Италии, может выступить против этого соглашения.

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