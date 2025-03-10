Практика судов
  1. В мире

Европейские аэрокосмические гиганты планируют совместное предприятие для спутникового производства

11:11, 10 марта 2025
Европейские гиганты Airbus, Leonardo и Thales Alenia Space планируют создать альянс для производства спутников.
Европейские аэрокосмические гиганты планируют совместное предприятие для спутникового производства
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Три ведущие европейские аэрокосмические компании - Airbus, Leonardo и Thales Alenia Space - рассматривают возможность создания совместного предприятия для расширения производства спутников, что должно усилить позиции Европы на рынке низкоорбитальных спутников. Эти спутники имеют широкое применение в коммерческих телекоммуникациях. Основным конкурентом для потенциального альянса является Starlink от компании SpaceX Илона Маска. Об этом сообщает Politico.

Этот шаг нацелен на уменьшение зависимости Европы от внешних поставщиков и развитие собственных технологий для обеспечения защищенной связи через спутниковые сети. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ранее обращала внимание на отсутствие европейских альтернатив, комментируя переговоры с Маском по соглашению на 1,5 млрд евро для подключения к Starlink.

Эта инициатива приобретает важность на фоне растущих геополитических рисков. Недавнее ограничение доступа к спутниковым снимкам для Украины со стороны американской компании вызвало опасения относительно зависимости Европы от иностранных поставщиков.

Однако создание европейского космического гиганта сталкивается с политическими и экономическими барьерами. Италия, которая владеет долями в Leonardo и Thales Alenia Space, вероятно, поддержит инициативу, а также Франция. Однако Германия, чувствующая, что ее роль в космической отрасли уменьшается в пользу Франции и Италии, может выступить против этого соглашения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Европа космос

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Совет Судей обвинил ВККС в произволе во время квалификационного оценивания судей, которые уже признаны удачно прошедшими оценивание

Недовольны действиями ВККС также и в Верховном Суде, тогда как в ВККС говорят, что все нормально.

Верховная Рада готовится принять закон о реформе оплаты труда госслужащих — комитет согласовал финальную версию

Зарплату и премии государственным служащим после принятия нового закона будут рассчитывать по-новому.

Является ли рапорт следователя или прокурора об обнаружении преступления процессуальным документом

Широко практикуется представление следователями (детективами) и прокурорами своим руководителям рапортов (докладных записок, служебных записок) о самостоятельном обнаружении ими уголовных правонарушений, которые в дальнейшем используются как основание для внесения сведений в ЕРДР и начала досудебного расследования, но исследование такой практики вызывает обоснованные сомнения относительно ее правомерности.

Комитет по нацбезопасности рекомендовал законопроект о расширении полномочий Пограничной службы по остановке и осмотру автомобилей

По мнению Главного научно-экспертного управления Верховной Рады, эта норма предоставляет возможности для довольно широкого толкования полномочий Госпогранслужбы по остановке и осмотру транспортных средств без привязки к их расположению в зонах пограничного контроля или пограничных полосах.

СНБО предлагают поручить ведение списка государств-спонсоров терроризма – Рада рассмотрит законопроект об ограничении юрисдикционного иммунитета иностранных государств

Законопроектом о пределах юрисдикционного иммунитета иностранных государств предлагается расширить полномочия СНБО, который сможет включать и исключать государства из перечня спонсоров терроризма.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Гомельчук
    Сергій Гомельчук
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Євгеній Аблов
    Євгеній Аблов
    заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Тімченко
    Олена Тімченко
    суддя Сихівського районного суду м. Львова