Счетная палата утвердила обновленные переводы на украинский язык стандартов государственного внешнего аудита

Счетная палата сообщила, что утвердила для использования в своей деятельности переводы на украинский язык международных стандартов государственного внешнего аудита. В перечень документов, которые теперь официально доступны на государственном языке, вошли стандарты и руководства:
Соответствующие переводы подготовлены специалистами Счетной палаты с учетом научных заключений и предложений ученых ведущих украинских университетов, а также предложений Методологической группы по вопросам имплементации международных стандартов INTOSAI, которая функционирует в рамках Консультативно-научного совета Счетной палаты.
Также принята и опубликована обновленная редакция перевода на украинский язык ISSAI 100 «Фундаментальные принципы аудита государственного сектора».
Как отметил и. о. секретаря Счетной палаты – руководитель аппарата Василий Неизвестный, международные стандарты аудита являются динамичными, поскольку постоянно совершенствуются. Соответственно, Департамент стратегического развития, планирования и аналитики постоянно отслеживает эти изменения и систематизирует их.
«Мы продолжаем работу по переводу всех стандартов ISSAI на украинский язык. Ведь это основные документы для деятельности Счетной палаты», – подчеркнула глава Счетной палаты Ольга Пищанская.
Переведенные международные стандарты и руководства будут использоваться в работе институции и доступны по ссылке.
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