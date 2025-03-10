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Счетная палата утвердила обновленные переводы на украинский язык стандартов государственного внешнего аудита

16:17, 10 марта 2025
Переводы стандартов государственного внешнего аудита подготовлены специалистами Счетной палаты с учетом научных заключений и предложений ученых ведущих украинских университетов.
Счетная палата утвердила обновленные переводы на украинский язык стандартов государственного внешнего аудита
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Счетная палата сообщила, что утвердила для использования в своей деятельности переводы на украинский язык международных стандартов государственного внешнего аудита. В перечень документов, которые теперь официально доступны на государственном языке, вошли стандарты и руководства:

  • ISSAI 130 «Кодекс этики»
  • ISSAI 200 «Принципы финансового аудита»
  • ISSAI 2000 «Применение стандартов финансового аудита»
  • GUID 5100 «Руководство по аудиту информационных систем»
  • GUID 9010 «Важность независимого процесса установления стандартов».

Соответствующие переводы подготовлены специалистами Счетной палаты с учетом научных заключений и предложений ученых ведущих украинских университетов, а также предложений Методологической группы по вопросам имплементации международных стандартов INTOSAI, которая функционирует в рамках Консультативно-научного совета Счетной палаты.

Также принята и опубликована обновленная редакция перевода на украинский язык ISSAI 100 «Фундаментальные принципы аудита государственного сектора».

Как отметил и. о. секретаря Счетной палаты – руководитель аппарата Василий Неизвестный, международные стандарты аудита являются динамичными, поскольку постоянно совершенствуются. Соответственно, Департамент стратегического развития, планирования и аналитики постоянно отслеживает эти изменения и систематизирует их.

«Мы продолжаем работу по переводу всех стандартов ISSAI на украинский язык. Ведь это основные документы для деятельности Счетной палаты», – подчеркнула глава Счетной палаты Ольга Пищанская.

Переведенные международные стандарты и руководства будут использоваться в работе институции и доступны по ссылке.

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Счетная палата

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