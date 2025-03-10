Счетная палата утвердила обновленные переводы на украинский язык стандартов государственного внешнего аудита

Переводы стандартов государственного внешнего аудита подготовлены специалистами Счетной палаты с учетом научных заключений и предложений ученых ведущих украинских университетов.

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Счетная палата сообщила, что утвердила для использования в своей деятельности переводы на украинский язык международных стандартов государственного внешнего аудита. В перечень документов, которые теперь официально доступны на государственном языке, вошли стандарты и руководства:

ISSAI 130 «Кодекс этики»

ISSAI 200 «Принципы финансового аудита»

ISSAI 2000 «Применение стандартов финансового аудита»

GUID 5100 «Руководство по аудиту информационных систем»

GUID 9010 «Важность независимого процесса установления стандартов».

Соответствующие переводы подготовлены специалистами Счетной палаты с учетом научных заключений и предложений ученых ведущих украинских университетов, а также предложений Методологической группы по вопросам имплементации международных стандартов INTOSAI, которая функционирует в рамках Консультативно-научного совета Счетной палаты.

Также принята и опубликована обновленная редакция перевода на украинский язык ISSAI 100 «Фундаментальные принципы аудита государственного сектора».

Как отметил и. о. секретаря Счетной палаты – руководитель аппарата Василий Неизвестный, международные стандарты аудита являются динамичными, поскольку постоянно совершенствуются. Соответственно, Департамент стратегического развития, планирования и аналитики постоянно отслеживает эти изменения и систематизирует их.

«Мы продолжаем работу по переводу всех стандартов ISSAI на украинский язык. Ведь это основные документы для деятельности Счетной палаты», – подчеркнула глава Счетной палаты Ольга Пищанская.

Переведенные международные стандарты и руководства будут использоваться в работе институции и доступны по ссылке.

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