В Черкасской области судили мужчину, который придумал новую религию, чтобы избежать мобилизации

Черкасский суд наказал уклониста от мобилизации тремя годами заключения.

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В Черкасской области Маньковский районный суд вынес приговор мужчине, который уклонился от мобилизации, отказавшись получить повестку. Его приговорили к трем годам лишения свободы. Об этом говорится в приговоре Маньковского районного суда Черкасской области по делу № 701/1200/24.

Согласно материалам дела, житель Черкасской области, который был признан годным к мобилизации, в октябре 2024 года категорически отказался получить повестку и не явился в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

На суде мужчина отрицал свою вину, заявив, что получил повестку по почте и пришел в ТЦК, где его направили на военно-врачебную комиссию (ВВК). После этого ему пытались вручить «боевую повестку», от которой он отказался. Мужчина также пояснил, что верит в религиозные принципы, однако отметил, что в Украине нет зарегистрированной такой религиозной организации, которая бы признавала альтернативную службу вместо военной.

Однако суд, проанализировав все доказательства, признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины и приговорил его к трем годам лишения свободы.

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