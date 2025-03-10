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САП просит ВАКС взыскать в доход государства Land Cruiser, принадлежащий депутатке Черниговского облсовета

12:05, 10 марта 2025
После материалов НАПК прокурор САП обратился в ВАКС.
САП просит ВАКС взыскать в доход государства Land Cruiser, принадлежащий депутатке Черниговского облсовета
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Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просит признать необоснованным актив, а именно автомобиль «TOYOTA LAND CRUISER 200», которым пользуется депутатка Черниговского облсовета.

Как указано в сообщении САП, прокурор, на основании материалов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и самостоятельно полученных доказательств, обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованным автомобиля «Toyota Land Cruiser 200» 2020 года выпуска, стоимостью 2 млн грн, и его взыскании в доход государства (гражданская конфискация).

В САП сообщили, что было установлено: в 2023 году знакомая депутатки Черниговского облсовета приобрела этот автомобиль. Однако выяснилось, что машиной пользовалась исключительно депутатка. Более того, в день покупки на нее была оформлена доверенность, что позволяло ей прямо или косвенно совершать действия, идентичные по смыслу праву распоряжения этим имуществом.

При этом анализ официальных доходов и расходов семьи депутатки облсовета и ее знакомой показал, что у них не было достаточных законных доходов для приобретения этого актива.

Учитывая изложенное, прокурор обратился в суд с иском о взыскании активов, законность происхождения которых вызывает обоснованные сомнения, в доход государства.

На данный момент автомобиль арестован.

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