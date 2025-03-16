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Во Львове мужчина напал с кулаками на военнослужащего ТЦК и пытался сбежать

11:34, 16 марта 2025
Во Львовском ТЦК отреагировали на задержание мужчины.
Во Львове мужчина напал с кулаками на военнослужащего ТЦК и пытался сбежать
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В субботу, 15 марта, во Львове на проспекте Черновола военнообязанный ударил военнослужащего ТЦК. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского областного ТЦК и СП.

«Информируем, что 15 марта во Львове группа оповещения Шевченковского РТЦК и СП, в рамках служебных обязанностей, проводила оповещение военнообязанных граждан. Около 21:00 на проспекте Черновола один из мужчин встретил военнослужащих оскорблениями и кулаками. После выяснения, что гражданин является нарушителем военного учета, он ударил одного из военнослужащих и попытался сбежать», — говорится в заявлении.

В ТЦК подчеркнули, что после прохождения ВЛК мужчина был признан годным к военной службе.

Также там напомнили, что гражданам мобилизационного возраста необходимо соблюдать действующее законодательство Украины о порядке военного учета в период действия правового режима военного положения.

Ранее мы писали, что в Волынской области мужчина угрожал военнослужащим ТЦК оружием.

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Украина ТЦК

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