Пенсії в Україні: які умови для виходу на пенсію у 60 років

Право на пенсію залежить від віку та наявності страхового стажу.

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Пенсія за віком в Україні призначається за наявності у громадян необхідного страхового стажу. Українці можуть вийти на пенсію у 60, 63 та 65 років.

Пенсію за віком призначають на підставі звернення особи, починаючи з дня, що слідує за її досягненням пенсійного віку, за умови подання заяви не пізніше трьох місяців після цього.

Щоб вийти на пенсію у 60 років у 2025 році, потрібно мати не менше 32 років страхового стажу.

Раніше ми писали, хто має право на дострокову пенсію.

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