Житель Калифорнии отсудил у Starbucks 50 миллионов долларов из-за ожогов от чая

Starbucks обязали выплатить 50 миллионов долларов водителю за ожоги из-за неправильно закрепленной крышки на стакане.

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Водитель службы доставки в Калифорнии выиграл судебный процесс, в результате которого ему была присуждена компенсация в размере 50 миллионов долларов. Об этом сообщает АР.

Пострадавший водитель Майкл Гарсия приехал забрать заказ в феврале 2020 года в Starbucks в Лос-Анджелесе. Тогда горячий чай пролился ему на колени, при этом крышка одного напитка отскочила.

Мужчина получил ожоги третьей степени и перенес две операции по пересадке кожи. Адвокаты пострадавшего заявляли, что сотрудник, выдавший заказ, не закрепил должным образом напиток в подставке для стаканов.

"Водителю службы доставки из Калифорнии присудили компенсацию в размере 50 миллионов долларов после того, как присяжные решили, что заведение Starbucks проявило халатность при обращении с обжигающе горячим чаем", - пишет издание.

Отмечается, что компания Starbucks заявила о своём намерении подать апелляцию, выразив несогласие с решением присяжных о ее виновности.

Адвокат пострадавшего при этом отметил, что никакие деньги не смогут компенсировать "катастрофический ущерб", который был нанесен жителю Калифорнии.

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