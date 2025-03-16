Житель Калифорнии отсудил у Starbucks 50 миллионов долларов из-за ожогов от чая

Водитель службы доставки в Калифорнии выиграл судебный процесс, в результате которого ему была присуждена компенсация в размере 50 миллионов долларов. Об этом сообщает АР.
Пострадавший водитель Майкл Гарсия приехал забрать заказ в феврале 2020 года в Starbucks в Лос-Анджелесе. Тогда горячий чай пролился ему на колени, при этом крышка одного напитка отскочила.
Мужчина получил ожоги третьей степени и перенес две операции по пересадке кожи. Адвокаты пострадавшего заявляли, что сотрудник, выдавший заказ, не закрепил должным образом напиток в подставке для стаканов.
"Водителю службы доставки из Калифорнии присудили компенсацию в размере 50 миллионов долларов после того, как присяжные решили, что заведение Starbucks проявило халатность при обращении с обжигающе горячим чаем", - пишет издание.
Отмечается, что компания Starbucks заявила о своём намерении подать апелляцию, выразив несогласие с решением присяжных о ее виновности.
Адвокат пострадавшего при этом отметил, что никакие деньги не смогут компенсировать "катастрофический ущерб", который был нанесен жителю Калифорнии.
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