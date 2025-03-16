В Украине 17 марта будут действовать отключения света — кто будет без электроэнергии

Отключения коснутся только промышленности и бизнеса.

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В понедельник, 17 марта, будут использованы ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса. Об этом сообщили в Укрэнерго.

В результате российских атак на энергообъекты отключение электроэнергии будет применяться с 6:00 до 20:00.

В Укрэнерго подчеркнули, что ограничения не будут касаться бытовых потребителей.

Как отмечается, ситуация в энергосистеме может измениться.

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо!" – подчеркнули в Укрэнерго.

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