Зеленський розкрив, як можна буде моніторити дотримання режиму припинення вогню

Володимир Зеленський розповів про засоби для моніторингу перемир’я.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що ключову роль у моніторингу припинення вогню відіграватимуть супутники та спільна розвідка США та України, у тому числі з дронами. Про це він повідомив під час зустрічі з журналістами, пише Укрінформ.

«Відслідковувати порушення, можливо, на мій погляд, наступними кроками: перший крок – супутник, другий крок – це intelligence, спільна розвідка Америки з Україною», - розповів Зеленський.

За його словами, для моніторингу можна буде використовувати і дрони-розвідники.

«Якщо Америка буде отримувати (увесь) обсяг такої інформації від української сторони і від руської, я думаю, що можна все це на сьогодні контролювати», - зауважив Президент.

На його переконання, ризику повторного вторгнення може запобігти контингент, «як додаткова сила, яка має бути розташована у відповідних точках України: на воді, в небі тощо».

«Захист ППО, зрозуміло, має бути на 100%», - підкреслив Зеленський.

Раніше Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо запровадження 30-денного режиму припинення вогню. 30-денний режим припинення вогню між Україною та Російською Федерацією слугуватиме для підготовки плану щодо завершення війни. Після того, як вона завершиться, буде скасування воєнного стану і вибори. Такий план повідомив Президент Володимир Зеленський.

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