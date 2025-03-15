Зеленский раскрыл, как можно будет мониторить соблюдение режима прекращения огня

Владимир Зеленский рассказал о средствах для мониторинга перемирия.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что ключевую роль в мониторинге прекращения огня будут играть спутники и совместная разведка США и Украины, в том числе с использованием дронов. Об этом он сообщил во время встречи с журналистами, пишет Укринформ.

«Отслеживать нарушения, возможно, на мой взгляд, следующими шагами: первый шаг – спутник, второй шаг – это intelligence, совместная разведка Америки с Украиной», – рассказал Зеленский.

По его словам, для мониторинга также можно будет использовать разведывательные дроны.

«Если Америка будет получать (весь) объем такой информации от украинской стороны и от русской, я думаю, что можно все это на сегодня контролировать», – отметил Президент.

На его убеждение, риску повторного вторжения может предотвратить контингент, «как дополнительная сила, которая должна быть расположена в соответствующих точках Украины: на воде, в небе и так далее».

«Защита ПВО, разумеется, должна быть на 100%», – подчеркнул Зеленский.

Ранее Украина выразила готовность принять предложение США о введении 30-дневного режима прекращения огня. 30-дневный режим прекращения огня между Украиной и Российской Федерацией послужит подготовкой плана по завершению войны. После ее завершения будет отменено военное положение и состоятся выборы. Такой план озвучил Президент Владимир Зеленский.

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