Метро між станціями Лісова і Дніпро у Києві не працює – як їдуть автобуси

Для пасажирів організовано рух автобусів уздовж тимчасово закритих станцій метрополітену.

Ілюстративне зображення: Уніан

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Як писала «Судово-юридична газета», 6 наземних станцій «червоної лінії» метро закриті на вхід для пасажирів. Поїзди тимчасово не курсують між станціями «Лісова» і «Дніпро». Під час демонтажних робіт Дарницького шляхопроводу один із його елементів потрапив на колії метрополітену та частково їх пошкодив.

У КМДА повідомили, що для пасажирів організовано рух автобусів уздовж тимчасово закритих станцій метрополітену.

Рух автобусів здійснюється в напрямку від станції метро «Лісова» до «Арсенальної» вздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, далі вулицею Івана Мазепи до станції метро «Арсенальна».

У зворотному напрямку – тим же маршрутом, крім відрізку між станціями метро «Дарниця» і «Чернігівська». Тут транспорт рухається через вулицю Андрія Малишка.

Також збільшено кількість трамваїв маршрутів № 8 та № 27, а також автобусів № 118.

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