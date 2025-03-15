У Києві не працює наземна частина метро – поїзди не курсують між станціями Лісова і Дніпро

Під час демонтажних робіт Дарницького шляхопроводу один із його елементів потрапив на колії метрополітену та частково їх пошкодив.

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У Києві 6 наземних станцій «червоної лінії» метро закриті на вхід для пасажирів. Поїзди тимчасово не курсують між станціями «Лісова» і «Дніпро». Про це повідомляють у КМДА.

Причина

Під час демонтажних робіт Дарницького шляхопроводу один із його елементів потрапив на колії метрополітену та частково їх пошкодив.

Наразі на місці працюють всі фахівці для ліквідації наслідків. Про інцидент стало відомо орієнтовно о 6:19.

Відновлення руху

Про відновлення руху поїздів наземною ділянкою повідомлять додатково.

Однак для ліквідації наслідків необхідно орієнтовно 4-5 годин.

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