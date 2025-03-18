Если обвиняемый даже в последнем слове сообщит о новых обстоятельствах, имеющих существенное значение, суд возобновляет выяснение обстоятельств и проверку их доказательствами – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что аргументы апелляционного суда о том, что в случае сообщения стороной защиты важной для дела информации на более позднем этапе – во время судебных прений, в последнем слове – делают невозможным учет судом позиции других участников производства, являются неверными.

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УПК предусматривает, что в случае, если обвиняемый даже в последнем слове сообщит о новых обстоятельствах, имеющих существенное значение для уголовного производства, суд по собственной инициативе или по ходатайству участников судебного производства возобновляет выяснение обстоятельств, установленных в ходе уголовного производства, и проверку их доказательствами, после чего открывает судебные прения относительно дополнительно исследованных обстоятельств и предоставляет последнее слово обвиняемому.

Аналогичное положение предусмотрено в УПК и в случае сообщения такой информации во время судебных прений. На это указал Кассационный уголовный суд в постановлении от 21.01.2025 по делу №587/2699/15.

Обстоятельства дела

Потерпевшими к осужденному были заявлены гражданские иски о возмещении в их пользу имущественного вреда, а одной из потерпевших – о возмещении имущественного и морального вреда.

Приговором местного суда указанные гражданские иски потерпевших были удовлетворены полностью, с осужденного в их пользу взыскано 180 000 грн и 286 950 грн в счет возмещения имущественного вреда соответственно, а гражданский иск потерпевшей был удовлетворен частично, с осужденного в ее пользу взыскано 360 780 грн и 100 000 грн в счет возмещения имущественного и морального вреда соответственно.

Местный суд признал обвиняемого виновным и осудил по ч. 1 ст. 190, ч. 5 ст. 191 УК, а также признал невиновным и оправдал по ч. 2 ст. 366 УК на основании п. 3 ч. 1 ст. 373 УПК в связи с недоказанностью наличия в действиях обвиняемого состава уголовного правонарушения.

Апелляционный суд отменил этот приговор в части признания обвиняемого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 190 УК, освободил его от уголовной ответственности на основании п. 2 ч. 1 ст. 49 УК в связи с истечением срока давности, а уголовное производство в этой части закрыл на основании п. 1 ч. 2 ст. 284, ст. 417 УПК. В остальном приговор местного суда оставлен без изменений.

Стороной защиты в суде первой инстанции были приобщены копии квитанций о частичном возмещении осужденным материального вреда потерпевшим, а также подчеркивалось, что еще в 2018 году потерпевшие приобрели право собственности на квартиры, купленные ими на основании предварительных договоров купли-продажи.

Сторона защиты в апелляционном суде акцентировала внимание на неучете факта фактического получения жилья двумя потерпевшими и частичного возмещения причиненного потерпевшим вреда. С этим защита связывала необоснованность взыскания имущественного вреда в тех размерах, которые определил суд.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд ВС отменил постановление апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции. ККС ВС указал, что защита действительно сообщила важную информацию о получении квартир некоторыми из потерпевших во время судебных прений.

Очевидно, КУС ВС не может одобрять такое поведение стороны защиты, которая, располагая соответствующей информацией, не сообщает ее сразу после получения, а озвучивает только во время судебных прений.

В суде кассационной инстанции осужденный подтвердил, что знал ранее важную информацию, которая могла повлиять на решение дела в части гражданских исков, однако сообщил суду о ней не сразу.

Вместе с тем, КУС считает, что независимо от того, что сторона защиты довольно поздно сообщила суду важную информацию, она все же должна была быть оценена судами. Апелляционный суд правильно указал, что документы, подтверждающие частичное возмещение обвиняемым причиненного вреда, были предоставлены стороной защиты только после завершения выяснения обстоятельств, установленных в ходе уголовного производства, и проверки их доказательствами. Далее суд отметил, что «предоставление доказательств на указанной стадии судебного производства делало невозможным их исследование в аспекте определения размера сумм, подлежащих взысканию с обвиняемого, с одновременным заслушиванием объяснений потерпевших (гражданских истцов) и их представителей, поскольку противоположное, вероятно, привело бы к нарушению принципа состязательности сторон и свободы в предоставлении ими суду своих доказательств и в доказывании их убедительности».

Однако уголовный процессуальный закон предусматривает, что в случае, если обвиняемый даже в последнем слове сообщит о новых обстоятельствах, имеющих существенное значение для уголовного производства, суд по собственной инициативе или по ходатайству участников судебного производства возобновляет выяснение обстоятельств, установленных в ходе уголовного производства, и проверку их доказательствами, после чего открывает судебные прения по дополнительно исследованным обстоятельствам и предоставляет последнее слово обвиняемому. Аналогичное положение предусмотрено в УПК и в случае сообщения такой информации во время судебных прений.

Таким образом, аргументы апелляционного суда о том, что в случае сообщения стороной защиты важной для дела информации на более позднем этапе (во время судебных прений, в последнем слове) делают невозможным учет судом позиции других участников производства, являются неверными.

Кроме того, у апелляционного суда, с учетом содержания доводов апелляционной жалобы стороны защиты, были все возможности самостоятельно проверить доводы защиты в этой части и принять свое решение относительно разрешения гражданских исков.

Автор: Наталя Мамченко

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