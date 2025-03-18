Якщо обвинувачений навіть в останньому слові повідомить про нові обставини, які мають істотне значення, суд відновлює з’ясування обставин та перевірку їх доказами — Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що аргументи апеляційного суду про те, що у разі повідомлення стороною захисту важливої для справи інформації на більш пізньому етапі – під час судових дебатів, під час останнього слова – унеможливлюють врахування судом позиції інших учасників провадження є неправильними.

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КПК передбачає, що в разі якщо обвинувачений навіть в останньому слові повідомить про нові обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, суд за своєю ініціативою або за клопотанням учасників судового провадження відновлює з’ясування обставин, установлених під час кримінального провадження, та перевірку їх доказами, після завершення яких відкриває судові дебати щодо додатково досліджених обставин і надає останнє слово обвинуваченому.

Подібне положення передбачене в КПК й у випадку повідомлення такої інформації під час судових дебатів. На це вказав Касаційний кримінальний суд у постанові від 21.01.2025 по справі №587/2699/15.

Обставини справи

Потерпілими до засудженого було заявлено цивільні позови про відшкодування на їхню користь майнової шкоди, а потерпілою – про відшкодування майнової та моральної шкоди.

Вироком місцевого суду вказані цивільні позови потерпілих були задоволені повністю та стягнено із засудженого на їхню користь 180 000 грн та 286 950 грн у рахунок відшкодування майнової шкоди відповідно, а цивільний позов потерпілої було задоволено частково та стягнено з засудженого на її користь 360 780 грн та 100 000 грн у рахунок відшкодування майнової та моральної шкоди відповідно.

Місцевий суд визнав винуватим і засудив обвинуваченого за ч. 1 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК, а також визнав невинуватим та виправдав за ч. 2 ст. 366 КК, на підставі п. 3 ч. 1 ст. 373 КПК у зв’язку із недоведеністю, що в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення.

Апеляційний суд скасував цей вирок в частині визнання обвинуваченого винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК, звільнив його від кримінальної відповідальності на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК у зв’язку із закінченням строку давності, а кримінальне провадження в цій частині закрив на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284, ст. 417 КПК. В решті вирок місцевого суду залишено без зміни.

Стороною захисту в суді першої інстанції було долучено копії квитанцій про часткове відшкодування засудженим матеріальної шкоди потерпілим, а також наголошувалося на тому, що ще в 2018 році потерпілі набули право власності на придбані ними на підставі попередніх договорів купівлі-продажу квартири.

Сторона захисту в суді апеляційної інстанції наголошувала про неврахування факту фактичного отримання житла двома потерпілими, часткове відшкодування завданої потерпілим шкоди. З цим захист пов’язував безпідставність стягнення майнової шкоди у тих розмірах, які визначив суд.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд ВС скасував ухвалу апеляційного суду та призначив новий розгляд у суді апеляційної інстанції. ККС ВС вказав, що захист дійсно повідомив важливу інформацію про отримання квартир деким із потерпілих під час судових дебатів.

Вочевидь ККС ВС не може схвалювати таку поведінку сторони захисту, який, маючи у своєму розпорядженні відповідну інформацію, не повідомляє її одразу після отримання, а озвучує аж під час судових дебатів.

У суді касаційної інстанції засуджений підтвердив той факт, що знав раніше важливу інформацію, яка могла вплинути на вирішення справи в частині цивільних позовів, однак повідомив суд про неї не одразу.

Разом з тим, ККС вважає, що незалежно від того, що сторона захисту досить пізно повідомила суду важливу інформацію, вона все ж повинна була бути оцінена судами. Суд апеляційної інстанції правильно вказав, що документи, які підтверджують часткове відшкодування обвинуваченим завданої шкоди, були надані стороною захисту тільки після закінчення з’ясування обставин, встановлених під час кримінального провадження, та перевірки їх доказами. Далі суд зазначив, що «надання доказів на вказаній стадії судового провадження унеможливлювало їх дослідження в аспекті визначення розміру сум, які підлягали стягненню з обвинуваченого, із одночасним заслуховуванням пояснення потерпілих (цивільних позивачів) та їх представників, оскільки протилежне ймовірно призвело б до порушення принцип змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведеності перед судом їх переконливості».

Проте кримінальний процесуальний закон передбачає, що у випадку, якщо обвинувачений навіть в останньому слові повідомить про нові обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, суд за своєю ініціативою або за клопотанням учасників судового провадження відновлює з’ясування обставин, встановлених під час кримінального провадження, та перевірку їх доказами, після завершення яких відкриває судові дебати з приводу додатково досліджених обставин і надає останнє слово обвинуваченому. Подібне положення передбачене у КПК й у випадку повідомлення такої інформації під час судових дебатів.

Тобто, аргументи апеляційного суду про те, що у разі повідомлення стороною захисту важливої для справи інформації на більш пізньому етапі (під час судових дебатів, під час останнього слова) унеможливлюють врахування судом позиції інших учасників провадження є неправильними.

Окрім цього, у суду апеляційної інстанції, з урахуванням змісту доводів апеляційної скарги сторони захисту, були всі можливості самостійно перевірити доводи захисту у цій частині і ухвалити своє рішення щодо вирішення цивільних позовів.

Автор: Наталя Мамченко

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