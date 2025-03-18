У РФ назвали час розмови Трампа і Путіна

Трамп і Путін 18 березня обговорять нормалізацію відносин США та РФ, а також війну в Україні.

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У Кремлі повідомили, коли відбудеться розмова президента США Дональда Трампа і Путіна. За словами, речника Путіна Дмитра Пєскова, телефонна розмова відбудеться сьогодні, 18 березня, в проміжку з 16 по 18 годину за місцевим часом (з 15 по 17 годину за Києвом).

За його словами, Трамп і Путін обговорять нормалізацію відносин США та РФ, а також війну в Україні.

Пєсков додав, що багато тем розмови Трампа з Путіним вже узгоджено. Він також заявив, що вони "говоритимуть стільки, скільки вважатимуть за потрібне".

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив, що планує провести телефонну розмову з Путіним 18 березня.

Президент США заявив, що багато елементів остаточної угоди про мир в Україні вже узгоджені, але ще чимало потрібно зробити, і це стане предметом його розмови з Путіним.

Прессекретарка Білого дому Каролін Левітт заявила, що Трамп рішуче налаштований укласти мирну угоду.

Раніше Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо запровадження 30-денного режиму припинення вогню.

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