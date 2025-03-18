Трамп заявив, що багато елементів угоди про мир в Україні вже узгоджені з Путіним

Багато елементів остаточної угоди було узгоджено, але ще багато чого залишилося, вказав він.

Джерело фото: Getty Images

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Президент США заявив, що багато елементів остаточної угоди про мир в Україні вже узгоджені, але ще чимало потрібно зробити, і це стане предметом його розмови з Путіним. Про це Дональд Трамп повідомив у своїй соціальній мережі Truth Social.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що планує провести телефонну розмову з Путіним 18 березня.

«Я говоритиму з президентом Путіним щодо війни в Україні. Багато елементів остаточної угоди було узгоджено, але ще багато чого залишилося», - написав він.

Трамп констатував, що на війні продовжують гинути тисячі солдатів з обох сторін. «Це має закінчитися зараз. Я дуже чекаю розмови з президентом Путіним»,- заявив президент США.

Водночас, як вказується, телефона розмова Трампа з Путіним очікується 18 березня о 17:00 за київським часом.

Прессекретарка Білого дому Каролін Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп рішуче налаштований укласти мирну угоду.

«Ми знаходимося на 10-ярдовій позначці до миру, і ніколи ще ми не були так близько до мирної угоди, як у цей момент. Президент рішуче налаштований укласти угоду», — сказала вона.

Раніше Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо запровадження 30-денного режиму припинення вогню. 30-денний режим припинення вогню між Україною та Російською Федерацією слугуватиме для підготовки плану щодо завершення війни. Після того, як вона завершиться, буде скасування воєнного стану і вибори. Такий план повідомив Президент Володимир Зеленський.

Також він розкрив, як можна буде моніторити дотримання режиму припинення вогню.

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