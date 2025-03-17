У Києві відновила роботу станція метро Вокзальна — чи становила загрозу підозріла коробка

Станція метро Вокзальна працює на вхід і вихід, а поїзди курсують у звичайному режимі.

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у Києві призупиняли роботу станції метро Вокзальна.

О 21:45 у КМДА повідомили, що станція метро «Вокзальна» відновила роботу — вона працює на вхід і вихід, а поїзди курсують у звичайному режимі

«Сторонній предмет перевірили – він загрози не становить», - сказано у повідомленні.

У КМДА додали, що у разі виявлення забутих на станції речей (сумок, пакетів, коробок тощо) треба інформувати працівника станції або поліції — самостійно розглядати вміст небезпечно.

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