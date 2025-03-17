В Киеве возобновила работу станция метро «Вокзальная» — представляла ли угрозу подозрительная коробка

Станция метро «Вокзальная» работает на вход и выход, а поезда курсируют в обычном режиме.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в Киеве приостанавливали работу станции метро «Вокзальная».

В 21:45 в КГГА сообщили, что станция метро «Вокзальная» возобновила работу — она функционирует на вход и выход, а поезда курсируют в обычном режиме.

«Посторонний предмет проверили – он не представляет угрозы», — говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что в случае обнаружения забытых на станции вещей (сумок, пакетов, коробок и т. д.) необходимо информировать сотрудника станции или полицию — самостоятельно осматривать содержимое опасно.

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