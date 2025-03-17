В Белом доме ответили евродепутату, который призвал США вернуть Франции Статую Свободы

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», депутат Европарламента от Франции Рафаэль Глюксманн заявлял, что США должны вернуть Франции Статую Свободы, подаренную Парижем в XIX веке.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт ответила на требование французского депутата: «Категорически нет».
«И я бы посоветовала неназванному, низкоуровневому французскому политику напомнить им, что только благодаря США французы сейчас не говорят на немецком языке, поэтому они должны быть очень благодарны нашей великой стране», - заявила Левитт.