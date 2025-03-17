Во Франции заявили, что хотят обратно подаренную США Статую Свободы

Франция подарила США Статую Свободы в 1886 году в знак дружбы между двумя странами и в честь 100-летия независимости Соединенных Штатов.

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Депутат Европарламента от Франции Рафаэль Глюксманн считает, что США должны вернуть Франции Статую Свободы, подаренную Парижем в XIX веке. Как сообщает Le Figaro, такое заявление он сделал на съезде своей партии Place Publique.

По мнению депутата, США больше не олицетворяют ценности, которые побудили Париж подарить статую.

Франция подарила США Статую Свободы в 1886 году в знак дружбы между двумя странами и в честь 100-летия независимости Соединенных Штатов. Ее высота от земли до кончика факела – 93 метра, а от вершины пьедестала до факела – 46 метров.

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