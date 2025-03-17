У Франції заявили, що хочуть назад подаровану США Статую свободи

Франція подарувала США Статую Свободи у 1886 році на знак дружби між двома країнами та на честь 100-річчя незалежності Сполучених Штатів.

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Депутат Європарламенту від Франції Рафаель Глюксманн вважає, що США повинні повернути Франції Статую Свободи, подаровану Парижем у ХІХ столітті. Як повідомляє Le Figaro, таку заяву він зробив на з’їзді своєї партії Place Publique.

На думку депутата, США більше не уособлюють цінності, які спонукали Париж подарувати статую.

Франція подарувала США Статую Свободи у 1886 році на знак дружби між двома країнами та на честь 100-річчя незалежності Сполучених Штатів. Її висота від землі й до кінчика смолоскипа — 93 метри, а від верху п'єдесталу до смолоскипа — 46 метрів.

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