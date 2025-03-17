Нова модель ШІ від Google дозволяє видаляти водяні знаки з фотографій

Штучний інтелект Google викликає занепокоєння через можливість зняття водяних знаків з платних зображень.

Фото: Gemini.AI

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Користувачі соціальних мереж виявили нову функцію моделі штучного інтелекту Gemini 2.0 Flash від Google, що викликає суперечки. Ця модель може не тільки генерувати зображення, а й видаляти водяні знаки з фотографій, у тому числі з тих, що опубліковані на платних стокових медіаресурсах. Про це повідомляє TechCrunch.

Google розширив доступ до цієї функції, дозволивши користувачам самостійно створювати та редагувати зображення. Хоча можливість генерації зображень є потужною, вона викликає занепокоєння, оскільки дозволяє видаляти водяні знаки, що захищають авторські права.

Деякі користувачі відзначили, що Gemini 2.0 Flash не просто видаляє водяні знаки, а й ефективно заповнює прогалини, які утворюються після цього. Інші інструменти також можуть виконувати таку операцію, але Google зробив це безплатно і з великим рівнем точності.

На даний момент ця функція є «експериментальною» і доступна лише в інструментах Google для розробників. Хоча модель і здатна видаляти водяні знаки, вона не завжди робить це ідеально, особливо з напівпрозорими водяними знаками або тими, що накладаються на великі частини зображень.

Власники авторських прав можуть бути незадоволені відсутністю обмежень на використання цієї функції, оскільки видалення водяних знаків без дозволу власника є незаконним згідно з американським законодавством про авторське право, за рідкісними винятками.

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