Українці за два тижні надіслали понад 550 скарг щодо завищення цін на ліки

З початку березня найбільше звернень щодо продажу лікарських засобів за завищеними цінами надійшло від мешканців 10 областей та міста Києва.

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З 1 березня відновлено перевірки за цінами на лікарські засоби в аптечних закладах. Контроль здійснює Держпродспоживслужба. Кожен громадянин має право звернутися до Держпродспоживслужби та її територіальних органів, у разі виявлення випадків продажу лікарських засобів за завищеними цінами.

Відтак, з початку березня найбільше звернень щодо продажу лікарських засобів за завищеними цінами надійшло від мешканців Харківської, Київської, Полтавської, Закарпатської, Запорізької, Дніпропетровської, Одеської Чернівецької, Івано-Франківської, Волинської областей та міста Києва. Цей показник становить 567 скарг.

За 2 тижні фахівці Держпродспоживслужби:

провели 3747 спостережень за ціновими коливаннями

погодили проведення 210 позапланових перевірок;

фактично розпочато 52 перевірки;

встановлено порушення у 4 випадках: підвищення від встановлених надбавок коливаються від 2% до 72%.

Водночас, загалом за даними Держпродспоживслужби зафіксовано тенденцію до поступового зниження цін на ліки.

Нагадаємо, що Кабмін встановив розміри надбавок на ліки в аптеках з 1 березня.

Також Міністерство охорони здоров'я України оприлюднило перелік найбільш популярних лікарських засобів, ціни на які будуть знижені на 30% з 1 березня 2025 року.

Крім того, українські виробники знизять ціни ще на понад 100 медпрепаратів. Серед препаратів – знеболювальні, сорбенти, антациди, людські імуноглобуліни, антибіотики, анестетики, протиепілептичні лікарські засоби, протикашлеві, жарознижувальні, ліки, що застосовуються для регуляції артеріального тиску, вітаміни та мікроелементи.

«Продовжуємо рухатись за планом стабілізації цін на ліки, що затверджений рішенням РНБО. Вже запроваджено низку регуляцій для забезпечення прозорого ціноутворення та належної конкуренції: врегульовано націнки для всіх ліків, що присутні нині на українському ринку, заборонено маркетингові платежі, відновлено перевірки Держпродспоживслужбою в частині контролю за цінами в аптечних мережах», - наголосив Ляшко.

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