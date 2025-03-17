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На кордоні зі Словаччиною на одному з пунктів пропуску частково обмежили рух вантажівок

12:43, 17 березня 2025
На пункті пропуску «Вишнє-Нємецьке – Ужгород» обмежено рух вантажівок через ремонт.
На кордоні зі Словаччиною на одному з пунктів пропуску частково обмежили рух вантажівок
Фото: Закарпатська митниця
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З 17 по 19 березня на словацькому пункті пропуску "Вишнє-Нємецьке – Ужгород" буде частково обмежений рух вантажівок через проведення ремонту.

Як повідомляє Закарпатська митниця, обмеження введені через технічне обслуговування осьових ваг на словацькому боці кордону. Ремонтні роботи будуть проводитися на одній зі смуг руху, де встановлять тимчасові дорожні знаки.

Міхаловецька митниця звертається до водіїв вантажівок з проханням бути уважними та дотримуватись вказівок працівників митниці та поліції. Водії повинні орієнтуватися на тимчасові дорожні знаки для безпечного проїзду.

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митниця Словаччина

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