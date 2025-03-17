На границе со Словакией на одном из пунктов пропуска частично ограничили движение грузовиков

На пункте пропуска «Вишне-Немецкое - Ужгород» ограничено движение грузовиков из-за ремонта.

Фото: Закарпатская таможня

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С 17 по 19 марта на словацком пункте пропуска «Вишне-Немецкое - Ужгород» будет частично ограничено движение грузовиков из-за проведения ремонта.

Как сообщает Закарпатская таможня, ограничения введены из-за технического обслуживания осевых весов на словацкой стороне границы. Ремонтные работы будут проводиться на одной из полос движения, где установят временные дорожные знаки.

Михаловецкая таможня обращается к водителям грузовиков с просьбой быть внимательными и следовать указаниям сотрудников таможни и полиции. Водители должны ориентироваться на временные дорожные знаки для безопасного проезда.

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