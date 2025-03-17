Ранее предоставленные суду показания потерпевших не могут считаться недопустимыми доказательствами только потому, что невозможно обеспечить их явку во время нового рассмотрения – Верховный Суд

Норма УПК о том, что суд может обосновывать свои выводы только показаниями, которые он непосредственно воспринимал во время судебного заседания, не может толковаться как безусловный запрет на использование показаний, которые лицо предоставляло перед другим составом суда в том же деле.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Показания потерпевших, предоставленные ими во время предыдущего судебного рассмотрения, решение по результатам которого было отменено, не могут считаться недопустимыми доказательствами только на том основании, что невозможно было обеспечить явку этих лиц во время нового судебного рассмотрения. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 6 января 2025 года по делу № 317/3658/20.

Обстоятельства дела

Потерпевшие давали показания во время судебного рассмотрения, по итогам которого был вынесен приговор от 21.05.2021. После отмены этого приговора судом апелляционной инстанции во время нового рассмотрения дела в местном суде обеспечить явку потерпевших для их непосредственного допроса не удалось.

Потерпевшая на неоднократные вызовы местного суда в судебные заседания не являлась; в ходе установления ее местонахождения органами полиции она сообщила, что физически не может явиться в суд из-за своего преклонного возраста (80 лет) и проблем с передвижением.

В то же время потерпевший также не являлся на судебные заседания; при установлении его местонахождения органами полиции выяснилось, что он в 2021 году выехал по месту своей регистрации в с. Приморский Посад Мелитопольского района Запорожской области, которое на момент нового рассмотрения дела считалось временно оккупированной территорией Украины, и связь с ним отсутствует.

Суд первой инстанции удовлетворил ходатайство прокурора и счел возможным исследовать показания потерпевших, данные ими во время предыдущего судебного рассмотрения, путем воспроизведения аудио- и/или видеозаписи судебных заседаний от 26.02.2021 и 19.03.2021.

Сторона защиты поддержала указанное ходатайство и не возражала против его удовлетворения. Местный суд также удовлетворил ходатайство стороны защиты об исследовании технической записи судебного заседания от 29.04.2021, в котором были зафиксированы ответы потерпевшего на вопросы председательствующего судьи.

Таким образом, суд исследовал технические записи допросов потерпевших на судебных заседаниях 26.02, 19.03 и 29.04.2021, на которых, в частности, зафиксированы вопросы и ответы потерпевших, что дало местному суду возможность не только воспринимать содержание их показаний, но и наблюдать манеру их поведения во время допроса и делать выводы для оценки их достоверности.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций



12.05.2021 местный суд признал обвиняемого виновным и осудил его по ч. 2 ст. 125, ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 190 УК.

9.08.2021 апелляционный суд отменил этот приговор и назначил новое рассмотрение уголовного производства в суде первой инстанции.

26.07.2023 местный суд признал обвиняемого виновным и осудил его по ч. 2 ст. 125, ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 190 УК.

29.05.2024 апелляционный суд изменил этот приговор в части назначенного наказания.

В кассационной жалобе защитник указывает, что местный суд признал обвиняемого виновным, ссылаясь на противоречивые показания потерпевших, которых он непосредственно не допрашивал во время нового рассмотрения и ограничился исследованием технической записи допроса последних во время предыдущего судебного рассмотрения. Считает, что такие показания являются недопустимыми доказательствами, поскольку не позволили стороне защиты выяснить все обстоятельства, влияющие на квалификацию действий обвиняемого.

Позиция Верховного Суда

КУС ВС изменил решения судов предыдущих инстанций, переквалифицировал действия обвиняемого с ч. 3 ст. 185 УК на ч. 1 ст. 162 УК, на основании п. 2 ч. 1 ст. 49 УК освободил обвиняемого от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 125 УК в связи с истечением сроков давности и закрыл в этой части уголовное производство в отношении него в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 284 УПК.

КУС ВС отметил, что положение ч. 4 ст. 95 УПК, согласно которому суд может обосновывать свои выводы только показаниями, которые он непосредственно воспринимал во время судебного заседания, не может толковаться как безусловный запрет на использование показаний, которые лицо предоставляло перед другим составом суда в том же деле.

В отличие от допроса в порядке ст. 225 УПК, которая допускает допрос в отсутствие одной из сторон, допрос во время судебного рассмотрения дела по существу происходит при обязательном участии сторон. Такой допрос предоставляет сторонам, в частности стороне защиты, возможность провести его более эффективно, поскольку на тот момент участникам уже известны элементы предъявленного обвинения и доказательства, полученные в ходе досудебного расследования.

Показания, которые лицо предоставляло во время предыдущего судебного рассмотрения, решение по результатам которого было отменено, не могут считаться недопустимыми доказательствами только на том основании, что невозможно было обеспечить явку такого лица во время нового судебного рассмотрения.

Стоит отметить, что материалами этого уголовного производства также подтверждается, что во время предыдущего судебного рассмотрения уголовного производства сторонам была предоставлена возможность участвовать в допросе потерпевших, и они в полной мере воспользовались этим правом.

В то же время стороны уголовного производства во время исследования местным судом технических записей допросов потерпевших не были лишены возможности обращать внимание суда на те аспекты показаний, которые важны для оценки их достоверности.

При обстоятельствах этого уголовного производства исследование показаний потерпевших, которые они давали во время предыдущего судебного рассмотрения, обеспечило сторонам достаточные процессуальные гарантии, способные компенсировать невозможность их допроса во время нового рассмотрения уголовного производства, и их показания обоснованно признаны допустимыми доказательствами.

Кроме того, при новом рассмотрении не были установлены какие-либо новые существенные обстоятельства, которые бы обусловливали необходимость повторного допроса указанных потерпевших.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.