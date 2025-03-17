Практика судов
  1. В Украине

Украинцы за две недели отправили более 550 жалоб по завышению цен на лекарства

14:30, 17 марта 2025
С начала марта больше всего обращений по поводу завышенных цен на лекарства поступило от жителей 10 областей и города Киева.
Украинцы за две недели отправили более 550 жалоб по завышению цен на лекарства
Источник фото: Freepik
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 1 марта возобновлены проверки цен на лекарственные средства в аптечных учреждениях. Контроль осуществляет Госпродпотребслужба. Каждый гражданин имеет право обратиться в Госпродпотребслужбу и ее территориальные органы в случае выявления случаев продажи лекарственных средств по завышенным ценам.

Таким образом, с начала марта больше всего обращений по поводу завышенных цен на лекарства поступило от жителей Харьковской, Киевской, Полтавской, Закарпатской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Волынской областей и города Киева. Этот показатель составляет 567 жалоб.

За две недели специалисты Госпродпотребслужбы:
• провели 3747 наблюдений за ценовыми колебаниями;
• согласовали проведение 210 внеплановых проверок;
• фактически начали 52 проверки;
• выявили нарушения в 4 случаях, где повышение цен по сравнению с установленными надбавками варьировалось от 2% до 72%.

В то же время, в целом, по данным Госпродпотребслужбы, зафиксирована тенденция к постепенному снижению цен на лекарства.

Напомним, что Кабмин установил размеры надбавок на лекарства в аптеках с 1 марта.

Также Министерство здравоохранения Украины обнародовало список наиболее популярных лекарственных средств, цены на которые будут снижены на 30% с 1 марта 2025 года.

Кроме того, украинские производители снизят цены еще на более чем 100 медпрепаратов. Среди препаратов – обезболивающие, сорбенты, антациды, человеческие иммуноглобулины, антибиотики, анестетики, противоэпилептические лекарственные средства, противокашлевые, жаропонижающие, лекарства, применяемые для регуляции артериального давления, витамины и микроэлементы.

«Продолжаем двигаться по плану стабилизации цен на лекарства, утвержденному решением СНБО. Уже введен ряд регуляций для обеспечения прозрачного ценообразования и надлежащей конкуренции: урегулированы наценки для всех лекарств, присутствующих на украинском рынке, запрещены маркетинговые платежи, возобновлены проверки Госпотребслужбой в части контроля за ценами в аптечных сетях», – подчеркнул Ляшко.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Минздрав аптека цены

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кто лучше, тот и будет работать в желаемом для него суде – Денис Маслов

В Верховной Раде рассказали, почему судьи соревнуются за возможность перевода в другой суд с кандидатами на должности судей.

Установление факта незаконности мобилизации не влечет увольнение незаконно мобилизованного лица с военной службы – Верховный Суд

Суды предыдущих инстанций признали противоправными действия ТЦК по мобилизации мужчины и обязали воинскую часть уволить его с военной службы, однако Верховный Суд указал, что это неэффективный способ защиты.

Офис генерального инспектора USAID проведет аудит активов, оставшихся в странах после прекращения финансирования USAID

Будет проведен аудит недвижимости, транспортных средств и других активов, оставшихся в различных странах после остановки грантов USAID.

Законодатель не установил для прокурора требования приобщать во время судебного разбирательства абсолютно все собранные в ходе досудебного расследования доказательства – Верховный Суд

Верховный Суд отметил, что прокурор, предоставляя суду доказательства виновности осужденного, пользуясь своим правом, предусмотренным статьей 22 УПК, имел законные основания не предоставлять суду для исследования второй вывод экспертизы.

Ранее предоставленные суду показания потерпевших не могут считаться недопустимыми доказательствами только потому, что невозможно обеспечить их явку во время нового рассмотрения – Верховный Суд

Норма УПК о том, что суд может обосновывать свои выводы только показаниями, которые он непосредственно воспринимал во время судебного заседания, не может толковаться как безусловный запрет на использование показаний, которые лицо предоставляло перед другим составом суда в том же деле.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Ванівський
    Юрій Ванівський
    суддя Франківського районного суду м. Львова
  • Олена Павленко
    Олена Павленко
    суддя Подільського районного суду міста Києва