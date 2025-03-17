Украинцы за две недели отправили более 550 жалоб по завышению цен на лекарства

С начала марта больше всего обращений по поводу завышенных цен на лекарства поступило от жителей 10 областей и города Киева.

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С 1 марта возобновлены проверки цен на лекарственные средства в аптечных учреждениях. Контроль осуществляет Госпродпотребслужба. Каждый гражданин имеет право обратиться в Госпродпотребслужбу и ее территориальные органы в случае выявления случаев продажи лекарственных средств по завышенным ценам.

Таким образом, с начала марта больше всего обращений по поводу завышенных цен на лекарства поступило от жителей Харьковской, Киевской, Полтавской, Закарпатской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Волынской областей и города Киева. Этот показатель составляет 567 жалоб.

За две недели специалисты Госпродпотребслужбы:

• провели 3747 наблюдений за ценовыми колебаниями;

• согласовали проведение 210 внеплановых проверок;

• фактически начали 52 проверки;

• выявили нарушения в 4 случаях, где повышение цен по сравнению с установленными надбавками варьировалось от 2% до 72%.

В то же время, в целом, по данным Госпродпотребслужбы, зафиксирована тенденция к постепенному снижению цен на лекарства.

Напомним, что Кабмин установил размеры надбавок на лекарства в аптеках с 1 марта.

Также Министерство здравоохранения Украины обнародовало список наиболее популярных лекарственных средств, цены на которые будут снижены на 30% с 1 марта 2025 года.

Кроме того, украинские производители снизят цены еще на более чем 100 медпрепаратов. Среди препаратов – обезболивающие, сорбенты, антациды, человеческие иммуноглобулины, антибиотики, анестетики, противоэпилептические лекарственные средства, противокашлевые, жаропонижающие, лекарства, применяемые для регуляции артериального давления, витамины и микроэлементы.

«Продолжаем двигаться по плану стабилизации цен на лекарства, утвержденному решением СНБО. Уже введен ряд регуляций для обеспечения прозрачного ценообразования и надлежащей конкуренции: урегулированы наценки для всех лекарств, присутствующих на украинском рынке, запрещены маркетинговые платежи, возобновлены проверки Госпотребслужбой в части контроля за ценами в аптечных сетях», – подчеркнул Ляшко.

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