Новая модель ИИ от Google позволяет удалять водяные знаки с фотографий

Искусственный интеллект Google вызывает беспокойство из-за возможности снятия водяных знаков с платных изображений.

Фото: Gemini.AI

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Пользователи социальных сетей обнаружили новую функцию модели искусственного интеллекта Gemini 2.0 Flash от Google, вызывающую споры. Эта модель может не только генерировать изображения, но и удалять водяные знаки с фотографий, в том числе с тех, что опубликованы на платных стоковых медиаресурсах. Об этом сообщает TechCrunch.

Google расширил доступ к этой функции, позволив пользователям самостоятельно создавать и редактировать изображения. Хотя возможность генерации изображений является мощной, она вызывает беспокойство, поскольку позволяет удалять водяные знаки, защищающие авторские права.

Некоторые пользователи отметили, что Gemini 2.0 Flash не просто удаляет водяные знаки, но и эффективно заполняет пробелы, которые образуются после этого. Другие инструменты также могут выполнять такую операцию, но Google сделал это бесплатно и с большим уровнем точности.

На данный момент эта функция является «экспериментальной» и доступна только в инструментах Google для разработчиков. Хотя модель и способна удалять водяные знаки, она не всегда делает это идеально, особенно с полупрозрачными водяными знаками или теми, что накладываются на большие части изображений.

Владельцы авторских прав могут быть недовольны отсутствием ограничений на использование этой функции, поскольку удаление водяных знаков без разрешения владельца является незаконным согласно американскому законодательству об авторском праве, за редкими исключениями.

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