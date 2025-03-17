У Білому домі відповіли євродепутату, який закликав США повернути Франції Статую Свободи

Каролін Левітт прокоментувала заяву французького євродепутата щодо повернення Франції Статуї Свободи.

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Як повідомляла «Судово-юридична газета», депутат Європарламенту від Франції Рафаель Глюксманн заявляв, що США повинні повернути Франції Статую Свободи, подаровану Парижем у XIX столітті.

Прессекретарка Білого дому Каролін Левітт відповіла на вимогу французького депутата: «Категорично ні».

«І я б порадила неназваному, низькорівневому французькому політику нагадати собі, що лише завдяки США французи зараз не розмовляють німецькою мовою, тому вони повинні бути дуже вдячні нашій великій країні», — заявила Левітт.

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