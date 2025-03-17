В Киеве остановили работу станции метро Вокзальная

В настоящее время станция Вокзальная закрыта на вход и выход.

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В понедельник, 17 марта, в Киеве приостановили работу станции метро Вокзальная. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Поезда курсируют без остановки на Вокзальной, а сама станция закрыта на вход и выход.

Позже в КГГА сообщили, что на станции метро «Вокзальная» обнаружили подозрительную коробку.

«Из соображений безопасности станция временно закрыта на вход и выход для пассажиров

Поезда следуют без остановки мимо станции «Вокзальная». На место вызвали взрывотехническую группу», - говорится в сообщении.

О возобновлении работы станции КГГА сообщит дополнительно.

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